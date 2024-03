Anziani truffati da finti carabinieri e avvocati

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sempre ai danni di anziani e disabili. Questa l’accusa nei confronti di quattro uomini per i quali è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza Marco Formentin, su richiesta del pm Emma Gambardella. Otto gli episodi contestati e sempre lo stesso modus operandi, tra Voghera, Alessandria, Novara e nelle province di Monza e Milano.

Prima telefonavano alla vittima fingendosi carabinieri o avvocati e raccontando di aver ricevuto da parte di un suo familiare la richiesta di chiamare per ottenere dei soldi. Il figlio o il nipote avrebbero avuto bisogno di denaro, tra i 3mila e i 12mila euro, perché arrestato dopo un incidente o per guida senza assicurazione. Il centralinista teneva la vittima al telefono tutto il tempo necessario per uscire di casa, andare in ban e prelevare, impedendo a chiunque di interferire. Quando la vittima risultava ‘incastrata’ arrivava un secondo soggetto che si fingeva un dipendente dell’avvocato contattato dal parente al quale andavano consegnati i soldi.

La prima truffa è stata fatta nel novembre del 2022 a Vimercate, l'ultima a febbraio 2023. Tra gli otto ‘colpi’ messi a segno, in un caso i quattro erano riusciti a farsi dare da una vittima 10mila euro in una volta sola. Soldi poi recuperati dai carabinieri.

Tutti gli uomini finiti in manette avevano dei ruoli ben precisi all’interno dello schema. Il centralinista, un 41enne di Napoli, effettuava le chiamate. Dal gruppo era considerato il capo. Poi un ragazzo di 30 anni, anch’esso napoletano, che si occupava di procurarsi le auto a noleggio con cui portava i soldi a Napoli. Infine, i due emissari, quelli che andavano a riscuotere i soldi, di 47 e 61 anni, che vivevano in un appartamento in zona stazione Centrale, a Milano. I quattro sono stati tratti in arresto tra Monza, Milano e Napoli.