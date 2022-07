"Devo controllare la facciata": la nuova truffa a Milano

Ha creduto a quell'uomo che le aveva chiesto di poter fare una verifica su dei lavori effettivamente appena terminati. E alla fine si è ritrovata la casa svaligiata. Raggiro agli anziani riuscito martedì pomeriggio a Milano, dove una donna di 80 anni è stata derubata di tutti i gioielli.

Stando a quanto lei stessa ha poi raccontato alla polizia, la sua strada si è incrociata con quella del truffatore verso le 14, mentre lei tornava a casa - in zona Baggio - dal supermercato. Risalendo le scale del condominio, la vittima ha incontrato un uomo - descritto come un signore italiano -, che le ha spiegato di dover fare dei controlli sulla facciata dello stabile per verificare delle opere appena compiute. L'80enne, considerando che davvero fino a pochi giorni fa il palazzo era stato interessato da un cantiere, ha così deciso di far entrare il presunto tecnico nell'abitazione, per permettergli di affacciarsi al balcone e guardare l'esterno del condominio.

In pochi attimi, però, il truffatore è riuscito ad aprire la cassaforte con una chiave trovata nell'appartamento e a fuggire con monili e gioielli che ha trovato all'interno. Quando la vittima si è accorta dell'accaduto, ha dato l'allarme alla polizia ma era ormai troppo tardi. Gli agenti, che mai avevano riscontrato in città un modus operandi simile, stanno adesso cercando di trovare tracce utili per identificare il truffatore. E da via Fatebenefratelli rinnovano l'invito a chiamare sempre il 112 in caso di situazioni sospette.