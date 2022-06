Il finto carabiniere, il furto (finto) e l'anziana truffata a Milano

Le ha mostrato un tesserino, le ha fatto credere che era lì per aiutarla e poi è sparito con il bottino. Truffa agli anziani riuscita mercoledì pomeriggio a Milano, dove una donna di 89 anni è stata derubata di tutti i gioielli che aveva in casa.

A raggirarla, stando a quanto finora accertato dalla polizia, è stato un uomo che l'ha avvicinata in strada sotto casa sua - in zona Restocco - e le ha fatto credere di essere un carabiniere. Il truffatore le ha poi detto che c'era stato un furto nel condominio e le ha chiesto di poter entrare nella sua abitazione per controllare che fosse tutto in ordine.

Una volta all'interno, il malvivente ha approfittato di un attimo di distrazione della vittima, ha arraffato alcuni monili e gioielli presenti nell'appartamento ed è scappato. Quando l'89enne si è accorta di cosa era successo, ha avvisato la polizia ma ormai del truffatore non c'erano già più tracce.