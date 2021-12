Maxi truffa da 100mila euro in centro a Milano: caccia al finto carabiniere

Li ha "agganciati" davanti al portone del loro condominio. E pochi minuti dopo aveva portato loro via tutto. Maxi truffa martedì pomeriggio in pieno centro a Milano, dove due anziani - 81 anni lei, 83 anni il marito - sono stati raggirati da un finto carabiniere che è riuscito poi a fuggire con un bottino di 100mila euro.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, il blitz del malvivente è scattato verso le 16.40, quando l'uomo ha fermato marito e moglie proprio davanti al palazzo in cui vivono, in zona Monforte. Il truffatore ha mostrato ai due un tesserino da carabiniere e ha fatto credere alla coppia di essere lì sulle tracce di un malvivente, che si era nascosto nel condominio. Continuando a parlare al telefono, fingendo di essere in contantto con la centrale operativa, il finto carabiniere è riuscito a convincere moglie e marito ad aprirgli la porta di casa. Una volta lì, l'uomo avrebbe chiesto ai due di poter controllare la cassaforte per verificare che tutti gli oggetti di valore fossero ancora al loro posto.

A quel punto, stando a quanto raccontato dalle stesse vittime, il presunto militare ha detto alla coppia di dover portare i monili in caserma ed è sparito con il bottino, il cui valore si aggira attorno ai 100mila euro. Poco dopo, una volta capito di essere stati raggirati, moglie e marito hanno dato l'allarme alla polizia, che ha raccolto la loro denuncia. Il "carabiniere" è stato descritto come un uomo sui 40 anni, italiano, vestito con jeans, giubbotto e con un cappellino da baseball in testa.

Negli ultimi giorni non è la prima volta che a Milano viene messa a segno una truffa ad anziani. La scorsa settimana un finto idraulico era riuscito a derubare moglie e marito di tutti i loro gioielli, compresa la fede nuziale, mentre il giorno dopo una finta dottoressa aveva portato via a una signora i monili in oro e 6mila euro in contanti facendole credere che sua foglia fosse ricoverata in ospedale in pericolo di vita.