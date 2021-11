Il finto idraulico che ha rubato tutti i gioielli a due anziani (anche la fede)

L'ha "agganciata" al portone. Poi, una volta in casa, ha fatto credere a lei e al marito che fosse lì per aiutarli. Invece stava portando via tutto. Due anziani - 76 anni lui, 74 lei - sono stati derubati lunedì mattina a Milano da un uomo che si è finto un idraulico ed è così riuscito a raggirarli.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Questura, la prima a cadere nella rete del truffatore - un italiano di mezza età - è stata la donna, che è stata bloccata dal malvivente mentre rientrava in casa, in zona Comasina, dopo aver fatto la spesa. L'uomo avrebbe detto alla vittima di essere un idraulico e di dover riparare la caldaia centrale del condominio. Una volta nel palazzo, le ha chiesto di entrare nel suo appartamento, dove si trovava anche il marito, per verificare lo stato dei tubi del bagno.

Una volta lì, con un copione già utilizzato da altri truffatori, il finto idraulico ha fatto credere alla coppia che c'era una schiuma pericolosa che poteva interagire con metalli e banconote e così ha chiesto ai due di raccogliere soldi e gioielli e metterli in un sacchetto da lasciare su un orologio a pendolo. A quel punto, l'uomo ha afferrato il bottino ed è fuggito riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che le vittime dessero l'allarme. Tra i gioielli portati via, c'era anche la fede nuziale dei due anziani.