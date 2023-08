Soldi e case da donne anziane e malate per 1,2 milioni, tre arresti

Si erano impossessati di grandi somme di denaro e di beni immobili abusando della fragilità delle vittime, donne nubili che avevano da poco perso i genitori, e del loro stato di salute precario. La guardia di finanza di Busto Arsizio ha arrestato tre persone, su disposizione del gip. L'indagine è scaturita dalla segnalazione di un'operazione sospetta, per una donna che sembrava sperperare il suo patrimonio riducendosi a uno stato d'indigenza.

Tra intercettazioni telefoniche e accertamenti sui conti, i finanzieri sono riusciti a individuare le vittime dei tre malfattori, selezionate con cura: avevano ingenti disponibilità economiche e problemi psicologici derivati dallo stato di salute precario e dal dolore per la recente perdita dei genitori, con cui avevano sempre convissuto.

Una donna, in particolare, aveva ceduto tutto il suo patrimonio, del valore di circa 450mila euro, ricevuto in eredità dai genitori, per poi essere costretta a vivere in una casa popolare nella provincia di Varese e sopravvivere con una parte della pensione d'invalidità, di cui una quota veniva mensilmente sottratta da uno degli indagati.

Per un'altra donna era già stato avviato il riscatto di una polizza vita del valore di 300mila euro, ma il nucleo di polizia valutaria è riuscito a congelare l'operazione. Poi l'autorità giudiziaria ha sequestrato anche altri titoli, per un valore totale di 450mila euro. È stato così possibile salvaguardare il patrimonio della vittima, che aveva già versato circa 200mila euro ai tre malviventi.

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che i tre si rivolgevano alle loro vittime con frasi offensive, e le convincevano a non collaborare con gli investigatori, spingendole anche a dichiarare il falso. Per un altro caso, uno degli arrestati (infermiere di professione) si vantava con i complici di riuscire a tenere in vita un'anziana in condizioni terminali iniettandole farmaci bronco-dilatatori senza l'assistenza medica. Il piano della banda era comunque quello di riuscire a sottrarre, al momento giusto, l'eredità alla figlia.

Secondo i calcoli, i tre arrestati avrebbero incamerato più di 1 milione e 200mila euro, di cui 790mila euro in somme di denaro e 450mila come valore immobiliare. La procura di Busto Arsizio ha chiesto al gip (che l'ha concessa) la misura cautelare personale.