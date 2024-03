Il custode che ha provato a vendere una casa non sua a 14 persone

L'ex custode dello stabile famoso come 'Casa della Fontana' in viale Vittorio Veneto 24 a Milano (zona Porta Venezia), Mario Frigerio, 60 anni, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa venerdì 29 marzo dal giudice Lorenzo Lentini, della seconda sezione penale del Tribunale di Milano, accogliendo la proposta della difesa dell'uomo, che si trova in carcere dal mese di ottobre del 2023.

Secondo l'inchiesta, Frigerio era accusato di 14 episodi di truffa aggravata dalla 'minorata difesa' delle vittime, che si erano fidate ciecamente di lui, e avevano creduto di acquistare un appartamento e un box nello stesso stabile, e di due episodi di violazione di domicilio, perché (avendo le chiavi, in quanto custode) si era introdotto nell'appartamento (di proprietà dell'amministratore delegato di una casa di moda, spesso fuori Milano per lavoro) per mostrarlo ai potenziali acquirenti.

Per le sue truffe, l'uomo aveva inventato nomi di fantasia, tra cui "avvocato Carlo Cesare Cairo" o "avvocato Marc Gandolfi", che trattavano via mail la compravendita degli immobili, tutti proposti a prezzi molto al di sotto del valore di mercato (ad esempio aveva proposto a 248mila euro una casa del valore di almeno 400mila euro). Nonostante questo, le vittime riponevano fiducia in lui e si fidavano anche dei dettagli degli affari.

Caparre da migliaia di euro

Frigerio si faceva versare caparre da decine di migliaia di euro o acconti a titolo di contratti preliminari e poi 'spariva' dalla circolazione. La prima denuncia è arrivata all'inizio del 2023, da parte della proprietaria del box, una donna che vive negli Stati Uniti, dopo avere ricevuto su Facebook un messaggio da parte di un potenziale acquirente. È infine risultata estranea alla truffa la compagna di Frigerio, a cui l'uomo ha versato circa 80mila euro, che lei ha speso in gran parte al casinò.