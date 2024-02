Prendeva dal 2015 l'assegno sociale e l'invalidità dei genitori morti

Sei persone denunciate e 800mila euro di danno allo Stato, di cui più della metà già recuperati. È, in sintesi estrema, il frutto di un'indagine condotta dai carabinieri del gruppo per la tutela del lavoro di Milano, e coordinata dalla procura di Milano, sull'erogazione dell'assegno sociale dell'Inps tra i beneficiari residenti nel capoluogo lombardo. I percettori totali (a ottobre 2022) sono 8.956, e sono state esaminate più di 600 posizioni. Diverse le anomalie scoperte dai militari, tra cui il possesso di carte d'identità scadute e non rinnovate, irreperibilità all'anagrafe, mancata scelta del medico curante, mancata vaccinazione durante il periodo della pandemia Covid.

L'indagine ha riguardato soprattutto alcune casistiche particolari: i percettori che hanno lasciato l'Italia senza comunicarlo all'Inps e continuando a prelevare dal proprio Paese d'origine il denaro accreditato su un conto italiano e i percettori morti all'estero con parenti che prelevavano ancora l'assegno sociale (per esempio servendosi dello Spid dei defunti).

L'assegno sociale dei genitori defunti

Tre persone sono state denunciate per essersi trasferite all'estero in modo definitivo, mentre due per avere omesso di comunicare il decesso di un genitore: una di queste persone risulta irreperibile in Italia fin dal 2014. Una donna, infine, è stata denunciata per truffa aggravata, per non aver comunicato la morte dei suoi genitori, entrambi beneficiari dell'assegno sociale, continuando a usare il loro Spid per trasmettere all'Inps le dichiarazioni dei redditi. E, tra l'altro, si è scoperto che prelevava anche la pensione d'invalidità civile di entrambi i genitori, e rinnovava il pass disabili del Comune di Milano intestato a uno di loro. Dal 2015, la donna avrebbe percepito circa 160mila euro indebitamente.

Danno per 800mila euro

Altre tre persone sono state segnalate all'Inps per avere trascorso all'estero un periodo superiore al consentito (che sarebbe 29 giorni). Nove persone, invece, sono state segnalate all'Inps per essersi trasferite all'estero (due di queste, nel frattempo, sono morte), ma non avevano mai prelevato dai conti il denaro accreditato. L'Inps, da loro, sta infatti recuperando in tutto circa 341.500 euro. Il danno complessivo allo Stato è calcolato in circa 800mila euro, di cui 457mila recuperati, tra sequestri preventivi, decreti di perquisizione, sospensione tempestiva dei benefici economici e recupero del debito.