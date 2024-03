Si facevano dare acconti per le supercar poi sparivano: due arresti a Milano

Preparavano i contratti di vendita delle auto e si facevano lasciare gli acconti. Ma poi facevano perdere le proprie tracce. Si tratta del modus operandi descritto da nove presunte vittime di un duo di imprenditori attivi nella provincia di Piacenza. I carabinieri e la guardia di finanza, come riportato da ilPiacenza, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti dei due indagati a Milano. L'accusa è di truffa e bancarotta fraudolenta.

I due imputati sono gli amministratori di una società con sede legale in provincia di Piacenza. Pubblicavano online gli annunci di vendita delle supercar, le vittime li contattavano dicendosi interessate e venivano invitate a visionare le macchine direttamente in concessionaria. Una volta deciso per l'acquisto i due imprenditori si premuravano di stipulare contratti di vendita e chiedevano un acconto. Tutto regolare fino a qui. Se non fosse che di quelle auto e degli stessi imprenditori, poi, non c'era più traccia.

Una volta incassato l'anticipo, infatti, i due venditori si dileguavano lentamente, prima inventando una serie di scusanti per giustificare i ritardi nelle consegne. Poi scomparendo del tutto fino ad "abbandonare i locali dell'autosalone", come si legge nella nota dei carabinieri. La società era stata costituita a dicembre 2022 per poi essere chiusa nel luglio 2023. I due avrebbero prelevato dal conto societario tutti gli incassi, per un valore di oltre 250mila euro e avrebbero tenuto i documenti contabili in modo "da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio".