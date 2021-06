Paga l'auto usata con un assegno contraffatto: denunciato

Finita con una denuncia la truffa messa in atto da un corbettese ai danni di una donna che aveva messo in vendita un'auto online

Ha convinto una donna, che aveva messo in vendita un'auto usata sulla nota piattaforma Autoscout24, ad accettare un assegno bancario come mezzo di pagamento. Ma l'assegno è risultato contraffatto e la banca lo ha rifiutato. Alla donna non è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai carabinieri e, alla fine, il truffatore (residente a Corbetta, nella città metropolitana di Milano) è stato rintracciato e denunciato.

E' successo a Vescovato, a nord-est di Cremona, dove risiede la vittima, una donna di origine indiana che aveva pubblicato un annuncio per una Bmw X4 messa in vendita a 23.900 euro. L'aspirante acquirente, il 39enne T.F., nato a Fiorenzuola d'Arda (Pc) e residente a Corbetta (Mi), ha convinto la donna ad accettare l'assegno bancario come mezzo di pagamento. Quando la venditrice si è recata in banca per incassarlo, l'amara scoperta: l'assegno era contraffatto. Così si è recata alla stazione dei carabinieri di Vescovato che hanno avviato le indagini e scovato il responsabile. L'auto è stata invece rintracciata nel centro di Lissone (Mb).

E dalla zona di Cremona (da Soresina, in particolare) un'altra denuncia sempre per truffa attraverso la piattaforma di Autoscout24. In questo caso, l'autore del raggiro è un bresciano di 33 anni, V.G., che aveva messo in vendita una Citroen C3 facendosi accreditare 700 euro come caparra da un giovane di Annicco (Cr), per poi sparire rendendosi irreperibile.