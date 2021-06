La truffa per "moltiplicare" le banconote sventata a Milano

Un metodo facile per "moltiplicare" le banconote trasformando pezzi di carta? E' la truffa del "black money scam", sventata a Milano grazie all'accortezza della vittima, che ha avvertito la questura permettendo di arrestare due persone. Tutto è iniziato a marzo del 2021, con un primo incontro in un appartamento di via Pantano, in centro a Milano, tra la vittima, un uomo italiano di 65 anni, e alcune altre persone tra cui un camerunense di 39 anni. In quell'occasione il 39enne ha proposto al 65enne un metodo per "generare" banconote da cinquanta euro a partire da banali pezzi di carta, a condizione che egli procurasse il maggior numero possibile di banconote autentiche da duplicare.

Al secondo incontro, a cui il truffatore si è presentato con un complice, la vittima ha portato banconote per 13 mila euro. I due malviventi hanno lavorato con i flaconi di reagenti chimici per mettere in atto la truffa. In particolare, il "black money scam" funziona trattando la banconota vera con la sostanza chimica per poi pressarla insieme a due fotocopie e, approfittando della distrazione della vittima, sostituendo i fogli fasulli con due banconote vere per far credere di avere "moltiplicato" il denaro. Intascati i 13 mila euro, i truffatori non sono "scomparsi" ma hanno continuato a comunicare con la vittima, proponendo di restituire i soldi ma chiedendo contestualmente altro denaro.

Gli arresti

Il 65enne, resosi conto del raggiro, ha avvertito il numero di emergenza e, accordandosi con i poliziotti, ha organizzato un ulteriore incontro con il 39enne, stavolta in piazza della Repubblica. Al passaggio del denaro, gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il truffatore, risalendo poi al complice (un 48enne connazionale) che lo aspettava in una stanza d'hotel dove erano nascoste le varie strumentazioni utilizzate dai due per riprodurre le banconote.