L'ex broker che truffava i risparmiatori: sequestrati 2,4 milioni

Insieme al padre e alla sorella avrebbe continuato a perpetrare la professione di intermediazione finanziaria in modo abusivo, nonostante tutt'e tre fossero stati radiati anni fa, utilizzando una galleria d'arte per raccogliere somme di denaro e proponendo l'acquisto di quadri di artisti contemporanei per ottenere un profitto dalla successiva vendita. Ora la guardia di finanza di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di più di 2,4 milioni di euro neii confronti di tutt'e tre, indagati per truffa e abusivismo in materia di intermediazione finanziaria.

L'uomo, l'ex broker finanziario Mauro Muscio, avrebbe conquistato la fiducia degli investitori a cui proponeva di investire i risparmi in prodotti finanziari gestiti da lui e dai suoi familiari. Si presentava come consulente indipendente di una società di servizi finanziari (risultata inesistente) e prometteva rendimenti tra il 6 e il 15% all'anno. Tra l'altro proponeva l'acquisto di dipinti prospettando sicuri guadagni da una successiva vendita.

Secondo le indagini, dal 2009 i tre familiari avrebbero raccolto abusivamente denaro per diversi milioni di euro a danno di 19 persone, molte delle quali anziane e/o affette da gravi patologie. Ricevevano i soldi in bonifici, assegni in bianco e (in un caso) con la consegna di 250mila euro in contanti.