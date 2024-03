Truffa ai danni dei miliardari, Montezemolo fa causa ai broker e chiede 50 milioni

Milioni di euro investiti da personalità dell’industria e della finanza andati in fumo, bruciati dopo essere stati messi nelle mani di alcuni consulenti. Diverse le denunce degli investitori che hanno portato la Procura di Milano ad aprire un’indagine coordinata dal pm Giovanni Polizzi. Tra i protagonisti illustri di questa storia c’è Luca Cordero di Montezemolo che ha portato in tribunale a Londra il broker Daniele Migani, titolare di Xy Uk con il socio della Twinkle Capital, Federico Faleschini.

Montezemolo ha deciso di intentare causa contro Migani e Faleschini perché i due, che si erano presentati come broker indipendenti, avrebbero partecipato alla costituzione dello Skew Base Fund. Fondo nel quale la stessa famiglia dell’ex numero uno di Fiat aveva investito fino a quando nel 2020 aveva subito un tracollo e la liquidazione di alcune sue parti.

Secondo quanto riportato dal portale svizzero Gotham City, Montezemolo ha chiesto ai due consulenti 50 milioni di euro, cifra che comprende non solo quanto perso, ma anche il risarcimento danni. Alla Procura di Milano sono arrivate parecchie di denunce, con perdite dichiarate che ammontano a decine di milioni di euro. Perdite legate alla truffa con lo stesso modus operandi: un ottimo investimento che avrebbe garantito rendite elevate. E poi più nulla. Ma secondo i consulenti stessi le operazioni erano andate in fumo non a causa di una qualche truffa, bensì per colpa del Covid che ha provocato forti perdite sui mercati.