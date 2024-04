La truffa della casa da sogno all'isola d'Elba

Aveva pubblicato l’annuncio di un bellissimo appartamento con vista su una caletta dell’isola d’Elba, che però non esisteva, intascando la caparra e truffando una turista. I carabinieri di Porto Azzurro, comune dell’isola in provincia di Livorno, hanno individuato il presunto truffatore. Si tratta di un 51enne di Milano.

La malcapitata vittima è una turista trentina che, visionando l’annuncio online, ha contattato l’inserzionista per avere maggiori informazioni. L’uomo le ha inviato diverse immagini della casa, fornendo l’indirizzo esatto. La donna ha, quindi, versato la caparra di 400 euro tramite bonifico bancario per fermare l’appartamento da sogno che avrebbe sfruttato per un mese.

Ma una volta arrivata all’Elba del locatore non c’era traccia. La vittima ha provato a contattarlo per accordarsi sulla consegna delle chiavi, per poi comprendere dopo poco di essere stata raggirata. Giunta alla stazione dei carabinieri, la donna ha raccontato il fatto denunciando il truffatore. Avviata la macchina delle indagini, i militari hanno individuato il malvivente, già noto per altre operazioni simili. La Procura di Livorno ha denunciato per truffa l’uomo a piede libero.