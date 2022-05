Energia e gas, ottenevano i certificati di risparmio senza averne diritto: 22 arresti

Ventidue misure cautelari in diverse province italiane, tra cui Milano, per un'associazione a delinquere che operava truffe nel settore dell'efficientamento energetico. Tredici indagati sono in carcere, tre ai domiciliari, sei si dovranno presentare ogni giorno alla polizia giudiziaria. L'inchiesta risale al 2018 ed è coordinata dalla procura di Torino. La truffa riguarda il periodo dal 2014 al 2021 ed è nel capoluogo piemontese che l'associazione a delinquere aveva la sua base.

La truffa era imperniata nel meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi, tecnicamente titoli di efficienza energetica. Le aziende che distribuiscono energia elettrica e gas e hanno più di 50 mila clienti finali devono conseguire ogni anno determinati obiettivi di risparmio energetico. Lo possono fare realizzando progetti di efficienza energetica (per conseguire i certificati bianchi) oppure comprando gli stessi certificati da altri operatori del settore, ovvero aziende che si occupano proprio di realizzare progetti di riduzione dei consumi (cosiddette E.s.co.).

La società pubblica Gse (Gestore dei servizi energetici) riconosce sia alle aziende E.s.co. un controvalore in certificati corrispondente al risparmio di energia realizzato, e questi certificati sono scambiabili sul mercato a cura del Gestore dei mercati energetici (Gme). Annualmente le aziende presentano i certificati bianchi presso il Gse per ottenere un contributo tariffario in denaro.

Le indagini sono partite con la segnalazione di operazioni sospette. Le fasi della truffa erano tre. Prima di tutto le società E.S.Co. presentavano al Gse progetti di efficientamento energetico fittizi (tra cui installazioni di caldaie, cappotti termici e così via. Su oltre mille progetti esaminati, 508 sono risultati fittizi. Poi, sulla base della documentazione presentata, le E.S.co. ottenevano i certificati bianchi monetizzandoli. Le operazioni analizzate hanno riguardato più di 300 mila titoli di efficienza. Infine, i responsabili delle E.S.Co. trasferivano parte del denaro ottenuto su conti correnti a loro riconducibili e a soggetti terzi (in Italia, Liguania, Regno Unito, Bulgaria e Romania), con fatturazioni di ipotetiche prestazioni di servizio. E prelevavano il denaro proveniente dalla truffa riciclando così più di 13 milioni di euro.

Il profitto della truffa, nella fase d’indagine attualmente in corso, è stato quantificato in circa 30 milioni di euro. Nelle attività di esecuzione dei provvedimenti della magistratura sono impegnati oltre 300 finanzieri operanti in Piemonte (province di Torino, Alessandria, Cuneo e Verbania), Lombardia (provincia di Milano), Liguria (provincia di Savona), Veneto (provincia di Vicenza), Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Rimini), Calabria (provincia di Crotone) e Sicilia (provincia di Messina).