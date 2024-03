Le chiamate (false) dalle caserme: come funziona la nuova truffa e come evitarla

Il numero che appare sullo schermo è quello di una caserma. Ma la voce dall'altro lato della cornetta è quella di un truffatore. Nelle ultime settimane a Milano e hinterland stanno aumentando i raggiri agli anziani che vedono protagonisti finti carabinieri. Il copione è quello classico: il "telefonista" - che di solito resta lontano dal capoluogo meneghino e "guida" un complice in città sempre via cellulare - contatta la vittima e dice che il figlio ha avuto un grave incidente, motivo per cui è necessario pagare per evitargli l'arresto.

Per rendere ancora più credibile il piano, adesso i ladri riescono a fingere che le chiamate arrivino da caserme reali utilizzando delle telefonate Voip con la tecnica del "Id spoofing", un "trucco" informatico che riesce a "mascherare" il numero reale sostituendolo con un altro, spesso riconducibile all'Arma.

Proprio per questo i carabinieri di Milano hanno diffuso una nota per chiedere a "tutti coloro che notano persone o situazioni sospette" di "contattare prontamente il numero unico di emergenza 112". Gli stessi militari, in una sorta di vademecum messo a disposizione degli anziani, hanno ricordato che "gli appartenenti alle forze dell’ordine operano di norma in coppia e in divisa, con auto di servizio e sono sempre dotati di tesserino di riconoscimento", oltre a "non richiedere mai la consegna di denaro o monili né di ispezionare l’appartamento per verificare che non sia stato visitato dai ladri".

"Le frodi stanno diventando sempre più evolute e per poterle contrastare occorre prestare attenzione a messaggi che contengono richieste sospette, come comunicare i propri dati tra cui codice pin o password o trasferire denaro tramite un link, anche se proviene da un indirizzo email apparentemente riconducibile alle forze dell'ordine o alla banca", l'altra raccomandazione dell'Arma. "Certamente il consiglio più importante è quello di diffidare degli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, al fine di conquistare la fiducia delle vittime per introdursi nelle loro abitazioni pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. E in ogni caso, nel dubbio, contattare immediatamente il 112 anche - hanno concluso i carabinieri - al fine di verificare l’identità degli interlocutori, soprattutto quando si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine".