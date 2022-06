L'uomo che 'vende' 250mila euro in criptovalute in cambio di 200mila euro falsi

Soldi "digitali" in cambio di altri palesemente falsi. Truffa martedì mattina a Milano, dove un uomo di 37 anni, un cittadino sloveno, è stato raggirato da due persone che sono riuscite a rifilargli centinaia di migliaia di euro in in banconote completamente contraffatte.

Stando a quanto riferito dallo stesso 37enne, che ha allertato la polizia quando ha capito di essere stato raggirato, i primi contatti tra il "venditore" e i due acquirenti sono avvenuti online per uno scambio tra criptovalute e cash. Dopo alcuni messaggi, i tre si sarebbero accordati per incontrarsi in corso di Porta Romana, appoggiandosi in un presunto studio dei due truffatori.

A incontro finito, dopo aver controllato i soldi nella valigetta, il 37enne ha avuto la certezza di essere stato derubato. Sempre secondo la sua versione, lui avrebbe dato ai due 250mila euro in cripto ricevendo però in cambio 200mila euro quasi tutti in realtà in banconote fac-simile. I poliziotti hanno raccolto la sua denuncia e stanno ora cercando di dare un nome e un volto ai due uomini fuggiti con le chiavi per riscuotere il denaro.