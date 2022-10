Gonfiavano i prezzi delle dentiere: c'è un nuovo dentista coinvolto

Tre persone sono state arrestate e sono ora ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta di corruzione nella produzione e distribuzione di materiali odontotecnici con la compiacenza di medici operanti nelle aziende ospedaliere lombarde. All'inizio di ottobre erano state chiuse formalmente le indagini su Roberta Rosaria Micciché, titolare della Wisil Latoor e su altre persone implicate nella corruzione. Secondo l'inchiesta, la società riusciva a vendere dentiere e apparecchi a prezzi gonfiati, facendo ricadere il costo sui pazienti. Prezzi superiori a quelli dei contratti stipulati dalla società con le aziende sanitarie. In parte, il maggior incasso era 'girato' ai medici compiacenti.

La novità sta nel fatto che i finanzieri del comando di Milano, coordinati dalla procura, hanno scoperto un nuovo dentista compiacente, Stefano Ferrari Parabita, pavese di 60 anni, della Smart Dental Clinic (gruppo ospedaliero San Donato), una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale con 18 sedi tra le province di Milano, Monza, Como, Bergamo e Pavia. Con lui ai domiciliari l'imprenditrice Micciché, che era già ai domiciliari per l'inchiesta principale, e una terza persona. Il dentista avrebbe ottenuto circa 26mila euro in contanti, in più tranche, dal rappresentante legale dell'impresa, attraverso un suo dipendente, per fatti avvenuti tra il 2020 e il 2021. All'odontoiatra sarebbe stata riconosciuta una percentuale del 10 per cento sul fatturato annuo realizzato grazie alle prescrizioni mediche rilasciate presso la clinica in cui operava il professionista.

La guardia di finanza sta anche effettuando perquisizioni a Brescia e Milano. Il sistema illecito, secondo quanto emerso dalle indagini, consisterebbe nel rilascio di una prescrizione medica per manufatti non necessari, non effettivamente impiantati o dai costi indebitamente raddoppiati. Oppure in preventivi di spesa con voci accessorie, in realtà non effettuate, solo per aumentare il valore finale della prestazione. In cambio, i medici compiacenti avrebbero ottenuto dalla società fornitrice un compenso calcolato in percentuale sul fatturato procurato all’azienda mediante le prescrizioni mediche effettuate.