Il medico che prescriveva oppiacei per poi rivenderli con i suoi complici

Gestivano un giro di spaccio di sostanze oppiacee caricando i costi sul servizio sanitario nazionale attraverso ricette mediche. Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri, tra Milano e Monza: si tratta di undici egiziani e un medico italiano.

Secondo le stime, la banda avrebbe guadagnato oltre due milioni e mezzo di euro in quattro anni. Il medico (già agli arresti domiciliari per una vicenda analoga) scriveva ricette di prescrizione dell'ossicodone e di altri medicinai simili, intestandole a pazienti malati o disabili con esenzione (del tutto ignari), ricevendo fino a 200 euro per ogni ricetta.

I reati

Molte le accuse di cui, a vario titolo, dovranno rispondere gli indagati. Si va dall'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga alla truffa ai danni dello Stato, dalla prescrizione abusiva al falso ideologico, dalla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio all'esercizio abusivo della professione, fino al commercio di medicinali imperfetti.