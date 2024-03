“Il contratto della luce è scaduto”: nonno di 89 anni smaschera la truffa

Prima la telefonata col pretesto (falso) del contratto della luce in scadenza, poi l’appuntamento a casa. Infine le denunce. Un uomo e una donna sono stati indagati a libero dalla polizia locale per tentata truffa aggravata dopo che avrebbero cercato di raggirare un 89enne cercando di fargli firmare un contratto per la fornitura di energia elettrica. È successo a Nerviano nel pomeriggio di lunedì 11 marzo.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio quando una ragazza ha contattato l’anziano per sottoporgli un nuovo contratto della luce dicendo che quello attuale fosse scaduto. L'uomo si è irrigidito e chiedendo più informazioni ha parlato con un uomo che ha riferito di lavorare per il comune e lo ha invitato a fissare un appuntamento di persona (a casa sua) per firmare il contratto. Una volta riappesa la cornetta l'uomo ha chiamato il municipio e sono stati i dipendenti del comune a dirgli che nessun contratto era in scadenza e, soprattutto, tale incombenza non è a carico dell’ente.

Poco dopo il fatto è approdato sulle scrivanie della polizia locale che, all’ora prefissata, ha inviato due agenti a casa dell’89enne. Alle 17 in punto si è presentato il venditore e sono scattati gli accertamenti. Successivamente l’anziano, accompagnato dal figlio in comando, ha sporto querela.