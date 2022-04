Enjoy, maxi truffa a Milano: 220 account falsi, 70 indagati

Trovava su Internet fotografie di patenti di guida e utilizzavano i dati per iscriversi al car sharing di Enjoy, registrandosi con carte di pagamento virtuali. In questo modo ha creato in due anni qualcosa come 220 profili per il servizio di sharing, associati a persone totalmente ignare della cosa. L'ideatore del raggiro è B.S., italiano di origine nordafricana. L'indagine, condotta dal nucleo crimini informatici della polizia locale di Milano e durata due anni, si è ora chiusa con 70 indagati e 80 capi d'imputazione per truffa e sostituzione di persona.

L'indagine è stata avviata a partire da un incidente stradale avvenuto nella notte di capodanno del 2020, quando una Fiat 500 di Enjoy aveva urtato diversi veicoli in sosta. Il conducente e i passeggeri si erano poi dati alla fuga. Durante i rilievi dello schianto, i vigili scoprirono che i dati dell'account utilizzato per quel noleggio appartenevano ad una persona totalmente all'oscuro dei fatti. Grazie anche all'ufficio security di Eni è stato possibile risalire a B.S., che aveva generato e gestiva circa 220 account.

Diversi utilizzatori finali di questi account sono risultati minorenni, quindi sprovvisti della patente di guida. Una truffa, quindi, molto pericolosa, perché in pratica permetteva di guidare a persone non in grado di farlo. Oltre, presumibilmente, ad essere utilizzata per commettere reati. In parallelo, l'unità procedure sanzionatorie della polizia locale milanese si era trovata davanti a ricorsi di soggetti che avevano potuto dimostrare di non essere conducenti del noleggio di una Enjoy in seguito ad una multa, e aveva avviato alcune verifiche in proprio.

Nel frattempo, Eni ha modificato le modalità di attivazione dei nuovi account di Enjoy.