La truffa delle false lauree. Dieci indagati, sequestro per oltre tre milioni

C'è anche una persona arrestata a Rho nel bilancio dell'operazione eseguita dai finanzieri del comando di Reggio Calabria nella mattinata di giovedì 7 aprile, su ordinanza emessa dal tribunale di quella stessa città che ha portato all'indagine su dieci persone in tutto, per associazione a delinquere finalizzata a truffa, falso e autoriciclaggio. I reati ipotizzati sono stati commessi a partire dal 2016. Gli indagati sarebbero riusciti ad accumulare milioni di euro raggirando numerose vittime.

Tutto è partito quando alcune persone, che avevano frequentato corsi di un centro di formazione, si erano rivolte alla magistratura perché i loro titoli non erano stati riconosciuti nell'ambito di procedure di valutazione del personale all'interno di pubbliche amministrazioni. Gli indagati fornivano diplomi di laurea di atenei stranieri con l'omologazione per l'Italia, ma anche di atenei italiani telematici, nonché certificati di conoscenza della lingua inglese e abilitazioni all'attività didattica.

In carcere sono finite tre donne di Condofuri (Rc), la madre e due figlie. Ai domiciliari altre cinque persone residenti nella Locride, a Roma, a Trani (Bat), a Terracina (Lt) e appunto a Rho (Mi). Ulteriori due persone dovranno presentarsi alla polizia giudiziaria: risiedono a Locri (Rc) e Ribera (Ag). Sequestrati conti correnti e due immobili di pregio in via degli Scipioni a Roma. Il valore del sequestro è di tre milioni e duecentomila euro.

Coinvolta una sindacalista

Una delle indagate risponde anche di appropriazione indebita poiché, in qualità di rappresentante legale di un sindacato di Condofuri (Rc), si sarebbe appropriata di circa trecentomila euro depositati sul conto corrente dell’organizzazione sindacale, mediante prelevamenti e bonifici su conti correnti propri o dei familiari.