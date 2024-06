Gli fanno credere che è vittima di una truffa online e si fanno dare 300mila euro

Prima hanno mandato un messaggio a un imprenditore che sembrava essere la notifica di un pagamento bancario in realtà mai effettuato, con link allegato per disconoscerlo. Poi, quando l'uomo ha cliccato sul link, uno sconosciuto gli ha telefonato, presentandosi come funzionario dell'Agenzia delle Entrate, facendogli credere che era stato vittima di una frode online e che, forse, i suoi conti correnti e quelli della sua famiglia erano stati violati.

A quel punto il truffatore lo ha convinto (per salvaguardare le disponibilità finanziarie dell'impresa di famiglia e del nucleo familiare) a effettuare vari bonifici a favore di conti "sicuri" intestati a funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con la promessa che il denaro sarebbe stato sostituito attraverso un nuovo conto corrente.

Risultato: la vittima ha bonificato 291mila euro a favore dei nominativi indicati dal truffatore. Soldi che, naturalmente, nessuno gli ha mai restituito. Così, resosi conto del raggiro, si è rivolto alla guardia di finanza di Lodi che, coordinata dall'autorità giudiziaria, ha avviato le indagini, ricostruendo il meccanismo fraudolento e individuando tre persone, ora indagate per truffa aggravata, a cui sono stati sequestrati 291mila euro attraverso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza.