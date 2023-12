Truffa del finto incidente: arrestato un 24enne

Al telefono si presentavano come carabinieri o come avvocati, dicevano che un famigliare aveva fatto un incidente e chiedevano denaro o gioielli a titolo di risarcimento. Poi passavano all'incasso. Truffe fotocopia. E per un ragazzo di 24 anni, italiano, sono scattate le manette, arrestato da polizia e ghisa al termine di un'indagine coordinata dalla procura. Dietro a tre raggiri, infatti, ci sarebbe lui insieme ad altre persone che per il momento non sono state identificate.

Tre gli episodi contestati al 24enne, persona già nota alle forze dell'ordine (due andati a vuoto, uno andato a segno). In un caso avrebbe rubato tutti i preziosi contenuti nella cassaforte di un'anziana. In un altro, approfittando dell'agitazione della vittima, avrebbe sottratto un telefonino e una carta bancomat, che avrebbe utilizzato subito dopo per effettuare prelievi di denaro.

Non solo. Recentemente inoltre è stata rilevata dagli inquirenti una variante di questa tipologia di truffa (non contestata al 24enne). Il truffatore utilizza messaggi sms o altre app di messaggistica. Gli autori del raggiro si presentano come parenti autorizzati all'uso dei servizi di banca on line e comunicano di non poter accedere temporaneamente al servizio a causa della rottura del cellulare, così giustificano il cambio di utenza, e chiedono alle vittime di effettuare alcuni pagamenti indifferibili attraverso bonifici istantanei o ricariche su carte prepagate.