Fondi Covid e Iva, la maxi truffa da quasi 50 milioni di euro

Le false fatture per l’Iva. Le società “schermo” per i fondi pubblici. Un imprenditore di 37 anni, Marco M., è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita percezione di erogazioni pubbliche, impiego di denaro di provenienza illecita, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta.

Il 37enne, stando a quanto ricostruito da un’indagine della sezione Eppo, specializzata in reati finanziari europei, sarebbe responsabile di una truffa sull’Iva di oltre 40 milioni di euro e di un raggiro con soldi pubblici - destinati alle aziende colpite dal Covid - di quasi 7 milioni di euro.

L’uomo, originario di Novara e legale rappresentante di un’azienda milanese, avrebbe infatti evaso le imposte utilizzando una serie di fatture per operazioni in realtà inesistenti. Inoltre, con la sua società - che si occupa di tecnologia - avrebbe chiesto e ottenuto aiuti di Stato e prestiti con fondi pubblici ma avrebbe poi spostato il denaro su società italiane ed estere comunque a lui riconducibili.

Arrivata l’ordinanza di custodia cautelare, l’imprenditore è stato fermato dalla finanza in provincia di Novara, dove vive. Per lui sono scattati i domiciliari.