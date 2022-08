Le truffatrici inseguite in monopattino in piena notte

Due donne sono state sorprese in piena notte a tentare di raggirare (e derubare) un anziano che vive da solo ed è affetto da demenza senile. E' successo a Milano in via Faenza, zona Barona, nella notte tra martedì e mercoledì, intorno a mezzanotte e mezza. Ad accorgersi dei rumori nell'appartamento è stata una coppia di vicini di casa, che ha sventato la truffa (e il furto).

L'inusuale orario (per questo genere di raggiri) è dovuto, forse, al fatto che l'uomo era uscito tardi per una passeggiata nei dintorni del palazzo, ed è stato "intercettato" per strada dalle due malviventi. I vicini di casa hanno sentito del rumore proveniente dall'appartamento e sono andati a controllare, sorprendendo una delle due mentre parlava con l'anziano e l'altra che si aggirava per la casa. Hanno chiesto spiegazioni alle due che, per tutta risposta, si sono messe a urlare e sono scappate.

L'inseguimento in monopattino

A quel punto, i vicini di casa si sono divisi: lei è rimasta con l'anziano per tranquillizzarlo, lui si è lanciato all'inseguimento di una delle due fuggitive inforcando un monopattino elettrico e, intanto, comunicando con il 112 per dare le indicazioni sulla via di fuga. Nel quartiere è intervenuta una volante del commissariato Scalo Romana: i poliziotti, arrivati in viale Famagosta, hanno arrestato una delle responsabili. Si tratta di una donna rom di 34 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio.