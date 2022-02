Truffa per 15 milioni alla Cesare Pozzo, chiuse le indagini

La procura di Milano ha chiuso le indagini, passo che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti del broker Gianluigi Torzi, già coinvolto nell'indagine vaticana su un palazzo a Londra, e altri cinque indagati - tra loro l'ex direttore generale Ferdinando Matera - per truffa.

Il gruppo è accusato di aver raggirato la società di mutuo soccorso 'Cesare Pozzo' che avrebbe subito danni per 15 milioni di euro, attraverso la stipula di contratti di acquisto di titoli obbligazionari. Secondo i pm Carlo Scalas e Cristian Barilli, la truffa sarebbe stata orchestrata da Torzi a capo del "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato".

L'indagine ha portato a sei misure di arresti domiciliari, che coinvolgono ex vertici dell'impresa, ormai non più in carica. Tra i metodi per "far sparire" il denaro dalle casse della Cesare Pozzo, l'uso "disinvolto" di carte di credito aziendali intestate proprio a Fondo Salute, la prima società europea nel settore dell'assistenza sanitaria integrativa, frutto dell'alleanza tra la Cesare Pozzo e la francese Harmonie Mutuelle. L'acquisto di beni di lusso avrebbe avuto, come "beneficiari finali", scrive la procura, l'ex presidente e l'ex direttore generale della società. Ma anche alcuni personaggi calabresi considerati vicini alla 'ndrangheta.