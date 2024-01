Truffa e peculato: interdetto un primario di ginecologia

Utilizzava l'ambulatorio dell'ospedale di Saronno, in cui era primario di ginecologia, per fare analizzare i pap test dopo avere visitato le sue pazienti fuori dalla struttura ospedaliera (e in nero), nonostante avesse scelto di esercitare l'attività libero professionale solamente all'interno dell'ospedale pubblico, e percependo per questo una cospicua indennità di esclusività, di circa 70mila euro nell'arco di tempo durante il quale la sua condotta (illecita) è stata accertata.

Il medico è finito nei guai: la guardia di finanza di Varese, su ordine del Tribunale di Busto Arsizio, gli ha sequestrato appunto 70mila euro e lo ha interdetto all'esercizio della professione per un anno. Le indagini sono partite dall'esposto di un dirigente che aveva raccolto la segnalazione di un'infermiera: costei si era accorta delle anomalie sui pap test eseguiti in laboratorio.

I finanzieri hanno acquisito le ricette confrontando le prenotazioni tramite il Cup dell'ospedale e i documenti emessi in seguito all'attività intramoenia, e sentito oltre 60 pazienti: queste hanno confermato che le visite fossero avvenute fuori dall'ospedale e in nero. L'utilizzo del laboratorio ospedaliero consentiva al primario di far figurare che le pazienti fossero state visitate all'interno, nell'attività libero professionale intramoenia.

Oltre al sequestro, il medico è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato, quest'ultimo reato perché ha utilizzato materiali e attrezzature dell'ospedale per le visite esterne.