Coppia con base in un b&b di Milano truffa due anziani, fermata il giorno dopo

Hanno truffato due anziani, trafugando 19mila euro in contanti e diversi gioielli, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. I protagonisti sono due 'trasfertisti' campani, uomo e donna, conviventi e alloggiati in un bed and breakfast di Milano, mentre la truffa è andata a segno in due località della Valtellina: Chiavenna e Chiesa in Valmalenco.

I carabinieri li hanno individuati il 5 gennaio, il giorno successivo alle truffe. I due campani (con precedenti), dalla 'base' di Milano, stavano facendo ritorno proprio in Valtellina, a bordo di un'utilitaria presa a noleggi. I carabinieri li hanno seguiti fino al centro di Chiavenna, dove li hanno fermati e perquisiti.

All'interno dell'automobile c'erano alcuni oggetti d'oro provenienti dalle truffe del giorno precedente. La successiva perquisizione nella stanza del b&b milanese ha permesso di recuperare il resto dei gioielli e 19mila euro in contanti. La refurtiva è stata sequestrata in vista della restituzione ai proprietari, mentre la coppia di truffatori è stata denunciata all'autorità giudiziaria.