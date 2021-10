L'uomo ricercato negli Stati Uniti per frode informatica e trovato in un albergo di Milano

Alloggiava in un hotel milanese a quattro stelle, il J24 di viale Jenner. Ma era ricercato a livello internazionale. L'alert è arrivato alla questura di Milano che ha mandato sul posto le volanti, alle cinque di mattina di lunedì 11 ottobre, per rintracciare l'uomo, un belga di 27 anni, e l'ha trovato.

Sul belga pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Corte distrettuale del Texas (Stati Uniti) per frode informatica e furto aggravato d'identità. I dettagli del caso, come sempre in questi casi, non sono noti alle forze dell'ordine italiane. Gli agenti lo hanno arrestato e portato nel carcere di San Vittore dove è a disposizione delle autorità per le procedure di estradizione.