La maxi truffa da 21 milioni di euro e i 1.500 investitori raggirati

Erano sicuri di investire i loro soldi con la speranza di vederli fruttare. In realtà, non per colpa loro, li stavano "buttando via". Maxi operazione all'alba di giovedì della guardia di finanza di Milano, che ha sequestrato oltre 21 milioni di euro a undici persone - tutte indagate - accusate di aver raggirato 1.500 investitori.

I truffatori, residenti in Svizzera, Lombardia, Roma e Pesaro, sarebbero riusciti a far cadere nella loro rete anche numerosi imprenditori e professionisti, convinti - ricostruisce la Gdf in una nota - "a effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein".

I finanzieri, coordinati dai pm Eugenio Fusco e Luigi Furno, hanno ricostruito quello che viene definito "l’impianto truffaldino posto in essere dai soggetti indagati", che avevano indotto gli investitori "a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità".

"Il collocamento delle polizze - proseguono gli investigatori nel comunicato - è avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più esistenti per effetto di operazioni societarie straordinarie intervenute nel corso degli anni". Una volta raccolti i soldi, la società maltese - che avrebbe poi dovuto a sua volte investire nei fondi alle Bermuda e nel Lichtenstein - sarebbe stata invece "completamente smantellata ed il denaro degli investitori" sarebbe stato "instradato verso l’Italia" andando a finire nei conti di quei "soggetti collocatori delle polizze assicurative".