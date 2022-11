Frode sull'Iva da 2 mln: sequestrate 5 case e 11 auto di lusso

Auto comprate sottocosto e rivendute a prezzi molto competitivi. Il tutto evadendo l'Iva. Questo il meccanismo scoperto dalla guardia di finanza di Padova, che ha portato al sequestro preventivo di due milioni di euro. Ad essere coinvolte nella truffa diverse aziende, anche a Milano, che emettevano fatture false.

Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno eseguito il provvedimento emesso dal Gip di Rovigo nei confronti di una società della bassa padovana e al suo amministratore, accusato di aver frodato sull'Iva attraverso un complesso sistema. Ad essere finiti sotto sequestro, 15 conti correnti, nonché tre immobili commerciali, due immobili residenziali e 11 auto di lusso.

Le indagini, partite da un controllo dell'agenzia delle entrate, hanno messo in luce come la società padovana avrebbe usato fatture 'finte', per un totale di oltre 10 milioni di euro, emesse da aziende di Milano, Alessandria, Brescia, Ferrara, Messina, Ravenna, Roma, Savona, Treviso e Vicenza. A volte venivano interposti anche altri operatori nazionali, che a loro volta emettevano fatture fittizie.

Al centro della truffa una serie di 'cartiere' nella fase di acquisto, che formalmente risultavano rifornirsi di auto provenienti fuori dall'Europa. Queste aziende cedevano poi la merce a un valore sottocosto comprensivo di Iva - mai dichiarata o versata all’erario - alla società beneficiaria, che detraeva il relativo tributo indiretto, oppure ad altre società 'filtro', caratterizzate da un’apparente regolarità fiscale. La funzione di queste ultime era quella di allungare la catena di fatturazione con le modalità in precedenza descritte, rendendo più complessa la ricostruzione della filiera commerciale. In alcuni casi la frode avveniva in altri modi, ad esempio interponendo privati nell’acquisto di auto di origine europea o della Repubblica di San Marino, e, grazie a false attestazioni, evadendo l'Iva.