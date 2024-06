"Ti faccio incontrare Leonardo Di Caprio", donna truffata per oltre 6mila euro

Le avevano promesso che avrebbe incontrato il suo idolo, Leonardo Di Caprio, ma era una truffa costatale davvero cara. Una donna di 48 anni è stata raggirata da chi le aveva promesso l'impossibile in cambio di denaro. In totale la vittima ha sborsato 6.750 euro, in parte versati sotto forma di bitcoin. Ma del divo hollywoodiano non c'è mai stata traccia.

La donna è stata agganciata sui social, tra le pagine non ufficiali dedicate all'attore americano e seguite dai fan. Dapprima è entrata in contatto con una persona, diceva di essere Rick Yorn produttore e agente di Di Caprio. Le ha chiesto soldi in cambio della promessa di incontrare il suo idolo per più giorni durante il Festival di Cannes, proprio nella cittadina della Costa Azzurra.

In seguito il truffatore (o i truffatori) le ha chiesto ancora denaro, questa volta per un contratto e la tessera delle fondazione creata dall'attore. Secondo chi c'era dietro la tastiera, la card sarebbe servita come passepartout. Ma la 48enne non ha mai incontrato l'attore, non ha mai avuto la tessera e, naturalmente, non ha mai rivisto i suoi soldi. La donna ha presentato denuncia contro ignoti per trfudda alla Procura di Milano.