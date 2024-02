"Hai il malocchio": si fanno dare soldi e la fede nuziale

Hanno convinto una donna di essere sotto l'influsso di un malocchio, offrendole una 'via d'uscita' consistente in un (costoso) rito propiziatorio, per il quale si sono fatte consegnare, come anticipo, la fede nuziale, e poi una ingente somma di denaro. Ma la vittima si è resa conto della truffa e ha avvertito i carabinieri, che al successivo appuntamento si sono presentati e hanno denunciato le due 'maghe'.

Protagoniste due donne della Lomellina di 47 e 68 anni, che qualche giorno fa hanno incontrato per caso la loro vittima (una 36enne di Vigevano) nel parcheggio di un supermercato. Hanno iniziato a parlare con lei, conquistando la sua fiducia e convincendola di essere vittima di un subdolo malocchio. Poi le hanno offerto la soluzione: un rito da svolgersi in quello stesso pomeriggio, facendosi però consegnare subito la fede nuziale e chiedendole di portare con sé, qualche ora dopo, 1.000 euro in contanti, un indumento intimo e un uovo con scritto il proprio nome sul guscio.

All'incontro successivo, le truffatrici hanno fatto ripetere alla vittima alcune frasi in una lingua sconosciuta; poi la 68enne ha mostrato l'uovo con una macchia nera e dei peli all'interno. Si trattava in realtà di un uovo preparato in anticipo, che la donna aveva abilmente sostituito a quello consegnato dalla vittima. Le due hanno usato lo stratagemma per convincerla che il malocchio fosse particolarmente potente e che anche i 1.000 euro fossero 'maledetti', convincendola a tornare con altro denaro. Così ha fatto la vittima.

Nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio, le due malviventi si sono rifatte vive contattando la donna per proseguire il rito e fissare un nuovo appuntamento, al quale però si sono presentati anche i carabinieri, nel frattempo avvertiti dalla vittima. Così le truffatrici sono state denunciate. Lieto fine anche per l'anello e i soldi, recuperati e restituiti.