Viaggiare per un anno in metropolitana a soli due euro: la truffa su Facebook

Due euro per viaggiare sulle metropolitane di Milano per un anno intero. È la truffa che sta circolando su Facebook in questi giorni. Una pagina chiamata “Milano Card” ha sponsorizzato una sorta di abbonamento annuale al costo inferiore di un biglietto ordinario per i mezzi Atm (che costa 2,20euro). Tanti gli utenti che si sono lamentati non solo dell’inesistenza del servizio acquistato, ma anche di aver ricevuto un addebito superiore ai due euro promessi.

Sulla vicenda ha fatto luce anche la stessa Atm che in una nota ha sottolineato: “In merito alla presunta offerta commerciale, veicolata in questi giorni dalla pagina Facebook di un operatore di servizi, secondo la quale sarebbe possibile ottenere una carta per 12 mesi di viaggi gratuiti in metropolitana, Atm precisa di essere completamente estranea all’iniziativa, nonché di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con l’operatore”.

“È una truffa. Mi è toccato bloccare la carta di credito”, ha commentato un utente inferocito. Molti altri commenti sono stati cancellati o nascosti. La card che viene sponsorizzata è bianca e rosa e, in effetti, la pagina sembrerebbe affidabile con tanto di sito internet annesso.