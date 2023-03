Truffa in centro a Milano: "vende" 100mila euro di gioielli per carta straccia

Aveva messo in vendita su Instagram un braccialetto di diamanti e un Patek Philippe: 110mila franchi entrambi (circa 100mila euro), ma stato truffato e si è trovato con in mano circa 500 euro. È successo in via Napo Torriani a Milano (zona Stazione Centrale) nella giornata di giovedì 23 marzo, vittima del raggiro un tailandese di 42 anni.

Tutto è accaduto nella mattinata quando il 42enne ha incontrato i compratori che lo avevano contattato tramite il social (descritti come due uomini dell'Europa dell'est). I due hanno prima esaminato la merce e successivamente hanno mostrato una mazzetta di soldi e successivamente hanno mostrato la valigetta piena di banconote.

Concluso lo scambio i due si sono allontanati il venditore ha esaminato i contanti e si è reso conto avere tra le mani solo delle banconote false (tranne per 500 euro) e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che stanno cercando di dare un nome ai volti dei due truffatori.