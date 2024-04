La truffa al telefono con il (vero) numero della polizia postale

Al telefono dichiarano di essere appartenenti alla polizia postale. E il numero dal quale sembra che chiamino (02.43333011) appartiene davvero alla polizia postale. Ma si tratta di una truffa, che utilizza la tecnica dello 'spoofing', con cui si falsifica il numero di telefono da cui proviene la chiamata.

I malfattori chiamano ignari cittadini e, con l'inganno, li inducono a effettuare bonifici su vari conti correnti. Negli ultimi giorni si sono verificati numerosi episodi di truffa di questo tipo. Ne dà notizia la questura di Milano, avvertendo tutti a prestare molta attenzione.

Come difendersi da questa truffa? Innanzitutto, scrive la questura, "diffidate da chiunque vi chieda di effettuare bonifici telefonici". La polizia postale non contatta mai i cittadini per telefono per richiedere denaro e, in ogni caso, non chiederà mai ai cittadini di recarsi allo sportello bancario per effettuare un bonifico o chiudere un conto corrente. Semmai la polizia postale invita i cittadini a recarsi presso i propri uffici di polizia.

Secondo consiglio: se si riceve una telefonata dal numero 02.43333011, bisogna chiudere la conversazione e richiamare lo stesso numero: ci si troverà in contatto con la polizia postale di Milano. Terzo consiglio, quasi scontato: denunciare immediatamente l'accaduto a una qualsiasi forza di polizia (quindi, a seconda di quel che è più comodo, anche ai carabinieri o alla polizia locale). Infine, contattare la banca per bloccare un eventuale bonifico che è già stato disposto.