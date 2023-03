La maxi truffa a Milano: vende un Rolex e un Audemars Piguet in cambio di 130mila euro falsi

Veri gli orologi, falsi i soldi. Maxi truffa martedì mattina a Milano, dove una donna di 29 anni è stata raggirata da due uomini che sono riusciti ad acquistare da lei due cronografi rifilandole una valigietta piena di soldi falsi.

A denunciare l'accaduto alla polizia è stata la stessa 29enne, che ha spiegato di aver messo in vendita un Rolex Dayton e un Audemars Piguet su un sito specializzato. Lì è entrata in contatto con due acquirenti, con cui aveva fissato un appuntamento verso mezzogiorno in un bar in piazza 25 aprile, zona Garibaldi.

All'incontro effettivamente si sono presentati due uomini - descritti come italiani - che avrebbero preso gli orologi e si sarebbero allontanati dopo aver consegnato alla vittima una valigetta con all'interno 130mila euro in contanti. Quando la 29enne si è accorta che le banconote in realtà erano completamente false, era ormai troppo tardi. E i preziosi cronografi erano spariti nel nulla.