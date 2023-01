La dipendente infedele che manomette tutti i parcometri: così i soldi della sosta andavano a lei

Quei soldi destinati alle casse comunali nella realtà pare che andassero nelle sue tasche. La dipendente di una municipalizzata di Busto Arsizio, addetta al settore parcheggi, è stata arrestata giovedì mattina dalla guardia di finanza con l'accusa di peculato perché avrebbe rubato il denaro dei parcometri cittadini.

Video | Così agiva la dipendente infedele

La donna, che è finita ai domiciliari, avrebbe manomesso tutti e 38 i parchimetri di Busto attraverso un tastierino elettronico - acquistato online dall'estero - che era in grado di modificare il funzionamento delle "macchinette" per la sosta senza che venisse segnalata la sofisticazione. Con questo trucco sarebbe riuscita ad appropriarsi dei soldi che gli automobilisti versavano. Nell'ordinanza con cui il Gip ha disposto i domiciliari per la dipendente infedele viene sottolineato che da novembre 2021 a settembre di quest'anno si sarebbe appropriata di almeno 95mila euro. Denaro che sarebbe stato poi utilizzato per trattamenti estetici da 5mila euro, iscrizioni a villaggi fitness di oltre 100 euro, per l'acquisto di telefoni cellulari - due da 1.300 euro ciascuno comprati in contemporanea - e altre spese personali.

I militari hanno anche eseguito un sequestro preventivo "per equivalente" finalizzato alla confisca di beni nella disponibilità dell'indagata proprio di 95mila euro, che sarebbe il danno arrecato alla pubblica amministrazione. La donna, che era a tutti gli effetti un'incaricata di pubblico servizio, è stata incastrata anche attraverso pedinamenti e intercettazioni ambientali, che l'hanno ripresa più volte mentre manometteva i parcometri.