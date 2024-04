Truffa della patente: denunciato egiziano con l'auricolare nascosto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una tecnica per superare un ostacolo tutt'altro che insormontabile, barando. La polizia ha denunciato un uomo egiziano di 49 anni, residente in provincia di Milano, per aver utilizzato un auricolare bluetooth durante l'esame di guida alla Motorizzazione civile di Como. Il dispositivo era presumibilmente collegato a un altro dispositivo esterno utilizzato da un suggeritore.

Come riportato da QuiComo, durante il test l'esaminatore ha notato comportamenti sospetti da parte del 49enne egiziano e, insospettito, ha chiamato il 112. Una volante della polizia è stata inviata sul posto e, una volta terminato l'esame, gli agenti hanno avvicinato l'uomo egiziano. Dopo una perquisizione, è stata trovata l'apparecchiatura che indossava sotto i vestiti.

Portato in questura, l'uomo è stato identificato e denunciato in stato di libertà per la violazione dell'articolo 4 della Legge 475 del 1925, che sanziona "chiunque utilizzi le capacità di altri per ottenere vantaggi personali durante esami, concorsi o altre prove".