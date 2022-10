Gonfiavano i prezzi delle dentiere per truffare i pazienti: chiuse le indagini

Un’inchiesta della procura di Milano per corruzione all’interno dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Nord Milano e dell’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano, che fa parte del presidio ospedaliero di Lodi “Ospedale maggiore”, aveva portato nel maggio scorso a cinque arresti ai domiciliari per alcuni medici e imprenditori. Ora il pubblico ministero Paolo Storari ha chiuso formalmente le indagini con l’accusa di associazione per delinquere contestata a 7 persone e finalizzata alla corruzione sistematica di alcuni medici che ricevevano denaro per favorire l’attività commerciale della società. Gli indagati sono in totale 9 più una società.

Nella ricostruzione del pm, al centro di questa associazione criminosa ci sarebbe Roberta Rosaria Miccichè, titolare della Wisil Latoor, che insieme ai suoi soci e dipendenti aveva creato questo sistema il cui scopo sarebbe stato quello di vendere dentiere e apparecchi a prezzi gonfiati, facendo ricadere il costo sui pazienti. Prezzi che erano nel concreto superiori a quelli dei contratti stipulati dalla società con le aziende sanitarie interessate. Parte di questo maggiore incasso era poi girato agli specialisti compiacenti anche per mezzo della classica bustarella col denaro contante all’interno. Così, almeno, ha accertato il Nucleo di polizia economia finanziaria della Guardia di finanza che ha svolto le indagini in questi mesi e che sarebbe riuscita tracciare l’esistenza di questo sistema a partire dal 2013 fino agli inizi del 2022. Non è escluso, però, che questo accordo sia in piedi da ben prima. Delle cinque persone finite ai domiciliari solo una è stata scarcerata nel frattempo dopo un ricorso al tribunale del Riesame.

Tra i personaggi di spicco rimasti impigliati in questa inchiesta c’è anche il brindisino Gianfranco Colella, dentista del Delmati di Sant’Angelo Lodigiano, definito dagli imprenditori “l’Imperatore”, che avrebbe incassato 97mila euro dalla Wisil in questi ultimi anni per i suoi favori alla società, pari al 10% delle forniture risultate a prezzi gonfiati. Che ricadevano, come si è detto, sugli ignari cittadini che utilizzavano le cure dell’ospedale. La regola del 10% valeva anche per Giorgio Coccolo, odontoiatra dell’Asst Milano Nord, ora in pensione. A questi due medici è contestato non solo il reato di corruzione ma anche quello di associazione per delinquere insieme agli imprenditori della Wisil, perché sono ritenuti parte stabile di questo gruppo organizzato.

Medici di ospedali

L’accusa di corruzione si estende anche a Pietro Poidomani e a Umberto Lorè, entrambi medici dell’Asst Milano Nord, e a Francesco De Micco dell’Asst Melegnano e della Martesana. Coccolo, Lorè e De Micco, per mettere a servizio dei presunti corruttori la loro professionalità e il loro ruolo, avrebbero scelto di farsi pagare con uno sconto tra il 5 e il 10% delle forniture presso i loro studi privati, godendo così di prezzi più favorevoli e concorrenziali da utilizzare con i loro pazienti.

Azienda commissariata

La società Wisil Latoor, già finita negli atti una precedente inchiesta del 2016 della procura di Monza, successivamente agli arresti era commissariata per un anno dal gip di Milano Ottone De Marchi e risulta indagata ai sensi della legge 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai suoi vertici. Tra i quali, oltre alla Miccichè, anche gli altri soci Maurizio Cosentino e Roberto D’Ambrosio, oltre al dipendente Maurizio Balducci. Ora la palla passa alle difese che dovranno scegliere se e come ribattere alle accuse prima della richiesta di rinvio a giudizio.