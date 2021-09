L'incredibile truffa con i (finti) micro quadri di Leonardo da Vinci

Due persone in manette. Così raggiravano le vittime vendendo finti quadri di Leonardo

Ogni "pezzetto" un nuovo quadro. Ogni nuovo quadro un potenziale tesoro. Due uomini - un 46enne che si spacciava per avvocato e un 49enne finto consulente finanziario - sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Milano con le accuse di truffa e abusivismo finanziario dopo aver messo in piedi un raggiro con finte opere di Leonardo da Vinci.

La truffa avrebbe coinvolto duecento clienti - una avrebbe addirittura versato 120mila euro - e le indagini sono partite dopo la denuncia di una delle vittime. Stando a quanto riferito dai finanzieri in una nota, i due sarebbero riusciti a convincere i truffati che Leonardo aveva "occultato all’interno di porzioni infinitesimali dei propri quadri, ulteriori dipinti non visibili all’occhio umano, recentemente scoperti grazie all’evoluzione tecnologica ed agli ingrandimenti operati in forma digitale. A questo punto, la proposta degli indagati era quella di attribuire la proprietà di tali opere d’arte all’interno di token, una sorta di valuta virtuale". Valuta che, chiaramente, avrebbe guadagnato valore nel giro di poco tempo.

Chiaramente i "mini quadri" di Leonardo erano totalmente inventati, tanto che la Soprintendenza ha certificato che le opere erano in realtà "fotogrammi ritenuti pretestuosi e privi di alcun valore artistico".

Nel corso delle operazioni - coordinate dai pm Eugenio Fusco e Carlo Scalas -, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro, oltre ad alcuni dei "micro quadri", anche due tessere di riconoscimento per appartenenti alle forze di polizia, risultate contraffatte, e reperti di interesse storico, frutto di altri reati. I due presunti truffatori, arrestati su ordinanza del gip Guido Salvini, sono finiti ai domiciliari. Ulteriori indagini sono in corso per "rintracciare" i soldi truffati, che sarebbero finiti all'estero.