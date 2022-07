La truffa coi soldi falsi e il Rolex sparito nello studio dell'avvocato

Gli era sembrato vero quel sedicente avvocato che aveva davanti. Gli era sembrato vero l'interesse di quel presunto acquirente pronto a versargli migliaia e migliaia di euro in contanti. E, evidentemente, gli erano sembrati veri anche i soldi. Un uomo di 44 anni, un italiano residente fuori città, è stato truffato lunedì pomeriggio a Milano da due persone che sono riuscite a far perdere le proprie tracce con un Rolex Gmt master 2 in oro rosa e acciaio.

Stando a quanto poi la vittima ha denunciato alla polizia, nelle scorse settimane il 44enne aveva messo in vendita l'orologio su un sito specializzato alla cifra di 26mila euro. All'annuncio aveva risposto un compratore che gli aveva poi dato appuntamento proprio per lunedì in un bar di via Spinoza, in zona Città Studi. Dopo il primo incontro lì, i due avrebbero raggiunto uno studio legale poco distante, dove l'acquirente e il suo "avvocato" hanno consegnato al venditore i soldi, fatti "passare" anche attraverso una macchina contasoldi.

Preso il denaro, l'uomo avrebbe quindi consegnato l'orologio ed è andato in stazione a Garibaldi per tornare a casa. È stato in quel momento che si è accorto che i contanti erano totalmente falsi ed è tornato nel luogo dove aveva incontrato i due, che poi - hanno accertato gli investigatori - è un vero studio che un avvocato in pensione affitta ad ore ad altri colleghi. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per cercare di dare un nome e un volto ai truffatori, che intanto sono però scappati col Rolex.