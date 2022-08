Il truffatore che ha pagato un Rolex con 140 banconote tutte false

Quando ha chiuso l'affare, ha avuto un piccolo ripensamento. Ha colto quel segnale apparentemente normale e ha chiesto a suo cugino di seguire il compratore. Ma ormai era troppo tardi. Un ragazzo di 23 anni, un cittadino tedesco residente in Svizzera, è stato derubato lunedì a Milano di un Rolex Daytona dal valore di circa 14mila euro che ha ceduto in cambio di contanti, purtroppo per lui, tutti falsi.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il giovane avevano messo in vendita l'orologio su due portali elvetici e nei giorni scorsi era stato contattato da un 24enne italiano, almeno "sulla carta", che si era dimostrato interessato all'acquisto. Dopo qualche messaggio e l'accordo sul prezzo, i due si sono dati appuntamento per il pomeriggio in un bar di viale Certosa, dove l'acquirente si è presentato da solo, mentre il venditore è arrivato proprio insieme al cugino.

Il presunto 24enne, dopo aver visto il Rolex, avrebbe mostrato ai due delle banconote - pare reali -, che avrebbe poi sistemato in una busta di cellophane e quindi in un sacchetto di tela verde, che ha chiuso con più nodi prima di consegnarla al giovane tedesco. Preso l'orologio, l'acquirente si è alzato ed è uscito dal locale, dirigendosi verso la sua auto. Il 23enne - dopo aver fatto caso a tutti quei nodi, evidentemente un modo per fargli perdere del tempo -, avrebbe chiesto al cugino di seguire l'uomo, che però è salito in macchina ed è sparito.

E in un attimo il venditore ha capito che i suoi dubbi erano fondati: aperta la sacca, all'interno ha trovato 140 banconote da 100 euro, tutte palesemente contraffatte. Lui stesso, arrivato dalla Svizzera solo per l'affare, ha presentato denuncia agli agenti della questura, fornendo una descrizione del finto compratore.