Vende il Rolex da 30 mila euro su Subito ma trova un truffatore

Ha scritto un annuncio, ha caricato le foto e ha fissato il prezzo: 29.950 euro. Tutto per un Rolex Gmt Master II. Quando si è trattato di chiudere l'affare con un acquirente che si era fatto avanti su Subito.it, tuttavia, si è ricordato della truffa che aveva subìto a maggio e ha allertato gli agenti della questura. L'epilogo? La compravendita è terminata con le manette. È successo nella tarda mattinata di giovedì 25 novembre nella filiale della Deutsche Bank di viale Famagosta; nei guai un italiano di 42 anni già noto alle forze dell'ordine, arrestato dagli agenti di via Fatebenefratelli.

A far scattare i campanelli d'allarme al venditore del Rolex, un manager milanese, era stata la truffa che aveva subito a maggio quando aveva messo in vendita - sempre sulla piattaforma italiana - un Audemars Piguet da circa 89mila euro. In quel caso era stato contattato da un uomo che aveva detto di essere disposto ad acquistarlo con un assegno circolare. I due si erano dati appuntamento in un istituto di credito di Milano dove un'impiegata aveva chiamato la filiale che - secondo quanto scritto nella denuncia - aveva emesso l'assegno. In un primo momento l'istituto aveva confermato che l'assegno era coperto salvo poi scoprire (alcune ore dopo la transazione) che si trattava di un titolo di credito falso.

Forte di quanto accaduto il venditore ha allertato la questura segnalando la situazione del tutto simile a quella che lo aveva visto, suo malgrado, protagonista nei mesi scorsi. Gli agenti hanno disposto un servizio di sicurezza sia all'interno che all'esterno della banca di viale Famagosta e sono intervenuti appena è stata perfezionata la compravendita. L'assegno è risultato essere falso ed è stato sequestrato.

Da via Fatebenefratelli hanno fatto sapere che a carico del 42enne risultano diverse altre denunce per fatti simili. Gli agenti della questura sono al lavoro per cercare di identificare gli eventuali complici dell'arrestato. Il prezioso orologio, infine, è ritornato nelle mani del legittimo proprietario che lo ha rimesso in vendita.