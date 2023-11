Il falso malato che ha saltato 5 anni di lavoro con certificati finti

Per cinque anni (abbondanti) ha esibito certificati medici falsi. In questo modo ha continuato a ricevere la retribuzione nonostante fosse ininterrottamente assente dal posto di lavoro (una scuola della provincia di Lodi). Ma ora è stato scoperto e arrestato dalla guardia di finanza di Lodi, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare (ai domiciliari) emessa dal gip lodigiano. E, in passato era già stato 'pizzicato' per avere ricevuto un assegno d'invalidità civile senza averne diritto.

La storia inizia nel 2018, quando l'uomo (un dipendente pubblico in servizio come collaboratore scolastico) ha iniziato a non presentarsi al lavoro, esibendo certificati medici risultati poi falsi. In tutti questi anni ha percepito la retribuzione integrale, per un totale di circa 108mila euro. Per questo motivo l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da un privato, false attestazioni e certificazioni e truffa aggravata a un ente pubblico. Il gip ha deciso per gli arresti domiciliari, ritenendo che sia probabile che l'uomo commetta delitti della stessa specie.

Come si diceva, nel 2022 l'uomo era già stato colpito da un sequestro preventivo per indebita percezione di assegni d'invalidità civile.