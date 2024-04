Cercano di raggirare un anziano con la truffa dello specchietto: denunciati

Prima il finto incidente e la richiesta di denaro, poi l’intervento della polizia locale e per loro sono iniziati i guai. Sono stati denunciati i due malviventi che hanno cercato di raggirare un anziano disabile con la “truffa dello specchietto”. È successo in via Marx a Sesto San Giovanni nella giornata di mercoledì 3 aprile.

Tutto è iniziato quando una Opel Meriva ha finto di urtare l’auto del pensionato. L’uomo ha iniziato a discutere col conducente e il passeggero che nel frattempo avevano tracciato una striscia bianca col gesso sulla carrozzeria della macchina. L’anziano, convinto delle proprie idee, ha richiamato l'attenzione degli agenti della Polizia Locale mentre era intento a discutere a bordo strada.

Sul posto è intervenuta anche una seconda pattuglia del reparto pronto intervento, i due truffatori sono stati subito identificati e, una volta accompagnati in Comando sono stati denunciati.