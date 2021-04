Il 19enne che cerca di truffare una pensionata ma viene scoperto mentre aspetta i soldi

A soli 19 anni ha orchestrato una truffa ai danni di una signora accusandola di avergli rotto lo specchietto dell'auto e chiedendole ben 260 euro per il danno. Ma proprio mentre stava aspettando il denaro in un parcheggio di Lacchiarella, hinterland sud di Milano, è stato fermato dai carabinieri.

Giovedì 1 aprile il giovane è finito in manette con l'accusa di truffa aggravata dopo un arresto in flagranza. Poco prima i militari l'avevano notato nelle adiacenze di una banca a bordo di un'auto e quando gli hanno chiesto cosa stesse facendo, lui non ha saputo giustificare la propria presenza.

Nel frattempo la vittima, una 65enne italiana in pensione, si era presentata in caserma per denunciare come fosse stata avvicinata in un parcheggio di un supermarket da un ragazzo che le aveva imputato, in modo truffaldino, la rottura dello specchietto della sua auto, e al quale lei stava per consegnare i 260 euro chiesti come risarcimento.

La donna, tuttavia, non ha consegnato i soldi dopo essersi insospettita per il controllo a cui i carabinieri hanno sottoposto il ragazzo, che intanto stava aspettando il denaro. All'interno dell'auto poi sono stati rinvenuti diversi sassi, colori cerati, due biglie di vetro, carta abrasiva, 80 euro in contanti e un telefono cellulare, tutto un kit, subito sequestrato, per mettere in scena l'ormai nota truffa dello specchietto. Per il 19enne è scattato l'arresto.