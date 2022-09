'Beccato' mentre prende i soldi della truffa dello specchietto

Aveva appena preso i soldi dalla vittima dopo aver commesso l'ennesima e arcinota truffa dello specchietto. Ma la polizia lo ha colto in flagrante e arrestato. L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre in viale Eginardo, tra la zona Fiera e Citylife.

In manette un 27enne italiano di origine rom con numerosi precedenti di polizia, anche per aver truffato altri automobilisti fingendo che gli avessero rotto lo specchietto dell'auto e pretendendo dei soldi per riparare i danni. Gli agenti del commissariato Bonola stavano effettuando dei servizi mirati quando hanno individuato il giovane truffatore.

Il 27enne, inconsapevole dello sguardo dei poliziotti, ha percorso alcune vie tra Fiera e Bonola alla ricerca di vittime con cui simulare un sinistro stradale e poi predendere dei soldi per mettere a posto lo specchietto retrovisore (già danneggiato da lui stesso), senza coinvolgere le assicurazioni.

L'uomo aveva inscenato la consueta farsa con un conducente italiano che si era convinto a risolvere 'privatamente' la controversia e gli stava consegnando 200 euro, quando gli agenti hanno fermato e arrestato il 27enne. L'invito della polizia di Stato in casi analoghi è quello di chiamare sempre le forze dell'ordine per evitare di subire truffe.