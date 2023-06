Il pensionato che 'smonta' una truffa dello specchietto

"Mi devi dare 200 euro perché mi hai spaccato lo specchietto". Deve essere suonata più o meno così la richiesta che un automobilista 35enne ha fatto a un altro conducente, un pensionato 77enne, per pretendere i soldi di un presunto danno. L'anziano, però, era certo di non aver sbattuto contro nessuno specchietto durante il fantomatico sorpasso inventato dal più giovane. Per questo tra i due è nata una discussione in un parcheggio pubblico che ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Risultato? Il 35enne, un italiano, è stava mettendo in atto la cosiddetta 'truffa dello specchietto' ed è stato arrestato.

Giovedì, ore 10 del mattino circa, via Riboldi a Paderno Dugnano (Milano). Una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni sta transitando lungo la strada quando nel parcheggio nota due automobilisti litigare. Si fermano e chiedono informazioni. Il 77enne racconta quanto sta succedendo e il sospetto che si tratti di una truffa si accende nelle menti dei militari che con una veloce verifica capiscono che di tentato raggiro si tratta. E mettono le manette ai polsi del 35enne , che guidava un'auto di proprietà della moglie. L'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.